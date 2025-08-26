Будете выглядеть моложе: советы стилиста при выборе стрижки

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 25 0

Укладка способна скрыть не только возраст, но и лишний вес.

Визитная карточка: советы стилиста в выборе стрижке

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стилист Тоторина: перед выбором стрижки посмотритесь в зеркало

Прическа — главный акцент в образе девушки. Правильно подобранная стрижка не только подчеркивает индивидуальность, но и способна скрыть возрастные изменения. Как создать идеальный образ, рассказала стилист Галина Тоторина в беседе с aif.ru.

Первый этап: определить форму лица. Оно может быть ромбовидным, круглым, овальным, квадратным, треугольным или смешанного типа. На каждом типе лица прическа смотрится по-своему.

«Обладательницам овала доступны множество интересных вариантов, под любую длину волос. Квадрату лучше выбрать стрижку с градуировкой или челку-шторку. Прямоугольнику подойдет боб длиной волос чуть выше или чуть ниже подбородка. Для треугольника важно добиться баланса между скулами и подбородком, помогут прически со стильной длинной челкой и объемом сверху или стрижки пикси, каре. Ромбу важно сгладить широкие и острые скулы и подчеркнуть глаза», — советует Тоторина.

Чтобы скрыть возрастные изменения, мастер учитывает «линии молодости». Они расположены в области скул, глаз и челюстей и должны образовывать угол, направленный вверх.

Ранее 5-tv.ru писал, как проверить мастера перед наращиванием волос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

16:05
Завершено строительство уникального детского сада в Бескудниково
15:49
Россиян предупредили о волне обострений психических расстройств через 10-20 лет
15:32
Будете выглядеть моложе: советы стилиста при выборе стрижки
15:14
Жители ЮЗАО Москвы отправили в ДНР и Запорожье 115-й гуманитарный груз
14:58
«Кушать и слушать музыку»: «Дискотека Авария» о популярности гастрофестивалей
14:42
Reuters: Россия и США обсуждали ряд энергетических сделок в августе

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025