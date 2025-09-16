Президент Польши потребует репараций при визите в Германию

Politico: президент Польши Навроцкий потребует репараций при визите в Германию

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Германию встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, чтобы потребовать репараций за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Politico.

Навроцкий подчеркнул, что вопрос репараций важен для справедливости и построения прозрачных отношений с ФРГ.

«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как прифронтовое государство и ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в правде и ясных отношениях с Германией», — отметил польский лидер.

Пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич подтвердил, что глава польского государства обязательно поднимет этот вопрос в Берлине. Визит включает встречи с Мерцем и Штайнмайером, но не предполагает пресс-конференций, что ограничит публичные дискуссии по теме.

1 сентября на мемориале Вестерплатте под Гданьском Навроцкий уже призывал Германию выплатить Польше репарации, назвав это необходимым для построения партнерства «основанного на правде и добрых отношениях».

Польша предъявляет претензии по выплатам, которые оцениваются в триллионы злотых, однако немецкая сторона считает вопрос закрытым из-за послевоенных договоренностей.

