Умерла звезда сериалов «Друзья» и «Династия» Пэт Кроули

Американская актриса Пэт Кроули, известная по ролям в культовых сериалах «Династия», «Друзья» и «Зачарованные», скончалась за два дня до своего 92-летия в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на сына актрисы, исполнительного вице-президента по административным и операционным вопросам в Sony Pictures Entertainment.

Пэт Кроули свою карьеру с бродвейских постановок в 1950-х годах, а с 1960-х годов стала блистать на телевидении. За свои роли в фильмах «Навеки женщина» и «Деньги из дома» актриса получила премию «Золотой глобус» в номинации «Новая звезда».

За свою долгую карьеру она появлялась в таких телесериалах, как «Ангелы Чарли», «Гавайи 5.0», «Она написала убийство», «Фрейзер», «Зачарованные» и «Друзья». Последней работой стала роль в фильме «Мон Реве» 2012 года.

Пэт Кроули оставила значительный след в американском кино и телевидении, и ее смерть стала тяжелой утратой для поклонников и коллег.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.