Умерла звезда сериалов «Друзья» и «Династия» Пэт Кроули

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Она начала свою карьеру с бродвейских постановок.

Умерла актриса сериала Друзья Пэт Кроули

Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская актриса Пэт Кроули, известная по ролям в культовых сериалах «Династия», «Друзья» и «Зачарованные», скончалась за два дня до своего 92-летия в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на сына актрисы, исполнительного вице-президента по административным и операционным вопросам в Sony Pictures Entertainment.

Пэт Кроули свою карьеру с бродвейских постановок в 1950-х годах, а с 1960-х годов стала блистать на телевидении. За свои роли в фильмах «Навеки женщина» и «Деньги из дома» актриса получила премию «Золотой глобус» в номинации «Новая звезда».

За свою долгую карьеру она появлялась в таких телесериалах, как «Ангелы Чарли», «Гавайи 5.0», «Она написала убийство», «Фрейзер», «Зачарованные» и «Друзья». Последней работой стала роль в фильме «Мон Реве» 2012 года.

Пэт Кроули оставила значительный след в американском кино и телевидении, и ее смерть стала тяжелой утратой для поклонников и коллег.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
Президент Польши потребует репараций при визите в Германию
17:02
Продлевать будете? В ГД предложили увеличить количество дней отпуска
16:52
Умерла звезда сериалов «Друзья» и «Династия» Пэт Кроули
16:45
Мигранты в Приамурье незаконно добыли 17 килограммов золота
16:32
Почем лиса из гвоздей и жена художника? Самые дорогие работы ярмарки Cosmoscow-2025
16:18
«Подаривший главное»: за что Татьяна Брухунова влюбилась в Евгения Петросяна

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025