Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Ставший настоящей звездой в Колумбии русский мэр лишился своей должности. Его отправили в отставку после коррупционного скандала, в котором странно и абсурдно все. Начиная с того, что в этом городе даже воровать нечего и заканчивая тем, что уроженец Саратова Михаил Краснов коррупцию на дух не переносит. За три года нашего соотечественника успели полюбить все жители. Что же произошло — расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Из его окна Тунха, как на ладане. На рабочем столе два флага — российский и колумбийский. Михаил Краснов родился в Саратове, учился в Германии, стал гражданином Колумбии, а два года назад народ Тунхи выбрал его мэром, чтобы большой русский разобрался с местной мафией и победил коррупцию.

«С утра уже была очередь то, что дайте мне работу. Я говорю, если я дам вам работу вместо того, чтобы сделать какой-то отбор, то это же тоже коррупция, правильно?» — подчеркнул бывший мэр города Тунха Михаил Краснов.

Получив в наследство пустую казну и миллионные долги, дипломированный экономист стал исправлять ошибки предшественников. Местным элитам русский гринго быстро встал поперек горла, и его решили убрать. Повод нашли быстро. До выборов Михаил работал преподавателем, а значит был на госслужбе, а это, по законам Колумбии, нарушение. Хотя, объясняет Михаил, он ничего не нарушал.

«Есть закон, который меня освобождает, который дает как бы поправку к закону, то, что и преподавательство, и медицинские услуги, они является исключением», — уточнил Краснов.

Но к очевидному колумбийская фемида слепа. Необычный градоначальник, за которого местные отдали более 30% голосов. Михаил владеет пятью языками, а еще он простой и открытый, не такой как его политические оппоненты.

«Мне действительно хочется сделать для города хорошо. Я экономист и мы строим модели, и мы хотим, чтобы эти модели функционировали», — объяснил экс-глава города.

За ним пристально наблюдает колумбийская пресса, то и дело раздувая против мэра скандалы в интересах местных элит.

«Города, который весь в долгах. Здесь украсть нечего», — считает Михаил Краснов.

За его спиной всего один охранник, для Колумбии это самоубийство, но для студенческого городка Тунха — норма. Здесь нет наркокартелей и уличных воришек.

«За прошлый год мы снизили количество различных преступлений; кражи домашние, кражи из автомобилей, кражи скота. Драки снизились на 22%», — отметил мэр Тунха.

У русского мэра колумбийского города нет ни своего дома, ни дорогих машин, ни вилл у моря. Эту тесную комнату, похожую на пенал, он снимает у своего университетского товарища. Из ценностей книги на разных языках и бесценный политический опыт.

«Когда тебя пытаются скинуть, подставить, подстроить, засадить, засудить, и ты еще как-то выживаешь в чужой стране. Я думаю, что этот опыт достаточно важный», — сказал Краснов.

Михаил любил говорить: если его лишат права занимать государственные должности в Колумбии, он готов вернуться в Россию. И вот это случилось. Теперь крепкий хозяйственник и кризисный менеджер может быть полезен, например, в родном Саратове.

«Очень мне нравится вот этот звук, когда отрезаешь арбуз. Вообще обалденный, как в детстве запах», — отметил Михаил Краснов.

Босоногое детство колумбийского чиновника прошло в саратовском селе Идолга, в небольшом доме, где и сегодня живет его родная тетя. В родном селе его помнят и друзья, и соседи, а родные переживают и следят за политической карьерой и ждут в гости на его любимые пироги.

«Он один, он не местный, у него нет связей, как у тех, которые проиграли ему в борьбе за мэрское кресло», — объяснила Ольга Краснова.

Пока на малой родине пекут пироги, в далекой Колумбии Михаил собирается сдавать дела. Первый урок суровой колумбийской политики усвоен.

«Это вертикаль власти есть, есть плюрализм власти именно. И эти политические партии, для меня именно, не имеют вообще никакой идеологии, просто группировки», — сказал мэр.

На ближайших выборах мэра Михаил Краснов снова выставит свою кандидатуру. Он уверен, что горожане его поддержат, ведь все видят, как при его правлении похорошела Тунха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.