Биотопливо сделают из застрявшего на Балтике кита Тимми

|
Светлана Стофорандова Журналист

Такое решение приняли немецкие власти в случае гибели млекопитающего.

Что будет с застрявшим на Балтике горбатым китом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Чащухин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Немецкие власти планируют сделать биотопливо из горбатого кита по имени Тимми, застрявшего на мелководье Балтийского моря. Об этом сообщает издание Bild.

Если млекопитающее погибнет, ученые проведут вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. Скелет Тимми, скорее всего, станет экспонатом Немецкого океанографического музея в Штральзунде или Ростокского университета.

Остатки кита планируют отправить на завод по утилизации. Специалисты переработают его ткани в углеродно-нейтральное топливо для электростанций или экологически чистый биодизель.

Горбатый кит находится на берегу с конца марта. Усилия спасателей не помогли вернуть млекопитающее в море. Сейчас Тимми сильно ослаб, а в его легких начала скапливаться жидкость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кит уже не в первый раз застревает на мелководье. В прошлый раз для спасения Тимми спецслужбам пришлось развернуть масштабную операцию. Чтобы животное смогло выбраться, на дне вырыли специальный канал длиной около 50 метров. Во время прилива млекопитающему удалось уйти на глубину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.05
-0.04 89.63
0.22
Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

