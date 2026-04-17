Биотопливо сделают из застрявшего на Балтике кита Тимми

Немецкие власти планируют сделать биотопливо из горбатого кита по имени Тимми, застрявшего на мелководье Балтийского моря. Об этом сообщает издание Bild.

Если млекопитающее погибнет, ученые проведут вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. Скелет Тимми, скорее всего, станет экспонатом Немецкого океанографического музея в Штральзунде или Ростокского университета.

Остатки кита планируют отправить на завод по утилизации. Специалисты переработают его ткани в углеродно-нейтральное топливо для электростанций или экологически чистый биодизель.

Горбатый кит находится на берегу с конца марта. Усилия спасателей не помогли вернуть млекопитающее в море. Сейчас Тимми сильно ослаб, а в его легких начала скапливаться жидкость.

Кит уже не в первый раз застревает на мелководье. В прошлый раз для спасения Тимми спецслужбам пришлось развернуть масштабную операцию. Чтобы животное смогло выбраться, на дне вырыли специальный канал длиной около 50 метров. Во время прилива млекопитающему удалось уйти на глубину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX