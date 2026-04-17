«Удивляешь и радуешь»: Лариса Долина обратилась к Валерии в ее день рождения

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Артистка отметила многогранность творческой жизни исполнительницы.

Как Валерию поздравили с днем рождения знаменитости

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Лариса Долина поздравила певицу Валерию с днем рождения в соцсети

Народная артистка России Лариса Долина поздравила певицу Валерию с 58-летием. Исполнительница опубликовала соответствующее обращение в своем Telegram-канале.

В нем Долина отметила творческие достижения коллеги и личные качества народной артистки России.

«Сегодня свой день рождения отмечает замечательная артистка с хрустальным голосом и невероятным обаянием», — написала она.

Долина подчеркнула, что Валерия на протяжении многих лет продолжает радовать слушателей и близких, оставаясь яркой и востребованной артисткой.

«Лера, дорогая, так много лет уже ты удивляешь и радуешь всю свою многомиллионную армию поклонников и нас, своих друзей и коллег», — дополнила Долина.

Артистка также обратила внимание на сценический образ звезды, участие в популярных проектах и постоянное обновление репертуара, что, по ее словам, вызывает уважение и восхищение.

В поздравлении певица пожелала, чтобы голос Валерии звучал еще долгие годы, а рядом с ней всегда оставались поддержка друзей и близких.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина отказалась раскрывать секреты личной жизни.

