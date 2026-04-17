«Еще чуть-чуть времени»: почему Бардо откладывает рождение второго ребенка

Александра Якимчук
Актриса со своим возлюбленным, режиссером Марюсом Вайсбергом воспитывает десятилетнего сына.

Дети Натальи Бардо

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Наталья Бардо откладывает рождение второго ребенка

Актриса Наталья Бардо пока откладывает рождение второго ребенка. Об этом она рассказала изданию Super.

Артистка призналась, что уже подарить жизнь еще одному человеку, однако не в ближайшее время, а немного позже. Так как ей хочется своему десятилетнему сыну Эрику подарить немного больше внимания.

«Понимаю, что у меня, наверное, есть еще чуть-чуть времени для того, чтобы больше дать Эрику. Не с точки зрения любви, любви может быть много. А с точки зрения: я вижу, что ему не хватает внимания. Мне очень сложно. Семья большая. Надо часть внимания маме, часть — мужу, часть — сыну, часть — свекрови, часть — себе», — объяснила Бардо.

Однако наследник актрисы уже все решил за родителей. Он хочет, чтобы у него появилась младшая сестра. При этом мальчик уверен, что она родиться через два года.

Наталья Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. В 2016-м у них родился сын.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу несколько известных актрис и медийных персон сообщили о скором пополнении в семьях. Летом 2026 года намечается настоящий «беби-бум» среди отечественных знаменитостей.

