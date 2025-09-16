Осудить и изолировать: отношения с Израилем обсудили на Саммите арабских стран

Ситуацию вокруг действий Тель-Авива сейчас обсуждают в Дохе на Саммите арабских стран. Там прозвучали призывы изолировать Израиль и кардинально пересмотреть с ним дипотношения. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня тоже прибыл в Катар, он пытался поддержать всеобщее осуждение, но вышло не очень. Все заявления изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

После заявлений о начале полномасштабной сухопутной операции ЦАХАЛ, в Газе не смолкают взрывы. Израильских пехотинцев здесь никто не видел, а вот бомбардировщики продолжают равнять с землей город и без того уже обращенный в руины.

По данным Организации Объединенных Наций, от бомбардировок Израиля в Газе погибли больше 63 тысяч мирных жителей, две трети из них — женщины и дети.

В опубликованном докладе комиссии по правам человека при ООН, действия Тель-Авива прямым текстом назвали геноцидом. И требуют немедленно остановить наступление ЦАХАЛ.

«Израиль игнорирует нормы международного права и проводит операции против соседних стран. Мы призываем власти этой страны немедленно прекратить конфликт и вернуться за стол переговоров», — заявил постпред Китая при отделении ООН в Женеве Чень Сюй.

«И мое государство, Катар, стало мишенью для вероломного нападения Израиля. 9 сентября Тель-Авив нанес удар по населенному району в Дохе, рядом с диппредставительствами, школами и детскими садами», — рассказала министр по международному сотрудничеству Катара Марьям Бинт Али Нассер.

Формальный повод для атаки Израиля на Доху — ликвидация лидеров ХАМАС. Погибли при этом не только они, но и, например, сотрудник службы безопасности Катара, ранены мирные жители. Накануне на экстренном саммите политику Тель-Авива осудили лидеры Лиги Арабских Государств. Они обратились в ООН с требованием немедленно приостановить членство Израиля в организации.

«Лидеры арабских и мусульманских стран выразили единую и решительную позицию в отношении вероломной агрессии Израиля против Катара, подчеркнув, что она представляет прямую угрозу не только региональной, но и мировой безопасности», — заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед Бин Абдулрахман Бин Джассим Аль Тани.

Катар не стоит недооценивать. Это одна из богатейших стран Персидского залива и важный экономический партнер США.

У Катара огромные запасы нефти и газа. Поэтому, несмотря на свои скромные размеры, это достаточно влиятельная страна, причем не только на Ближнем Востоке. Она поставляет СПГ в Европу и Азию, владеет акциями крупнейших транснациональных компаний.

Так, например, Вашингтон поставляет Дохе самолеты, Доха Вашингтону — сжиженный газ. На последней встрече эмир Катара и президент США Дональд Трамп подписали соглашение более чем на триллион долларов. И в Белом Доме не хотят, чтобы другой их партнер, Израиль, эти договоренности срывал. Поэтому госсекретарь Марко Рубио после переговоров с Нетаньяху летит в Доху.

В Европе все настойчивее говорят, что Тель-Авив зашел слишком далеко. В Брюсселе предлагают приостановить ассоциацию Израиля с Евросоюзом, в Испании и Германии планируют ввести эмбарго на поставки оружия.

«Возобновление наступления на город Газа — ошибка Израиля. Мы это ясно дали понять, и уже ограничили поставки оружия Тель-Авиву», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Но чего бояться Израилю, ведь весь его военный потенциал, от Patriot до F-16 — это экспорт из США.

«Некоторые западноевропейские страны и прочие структуры пытаются ввести блокаду Израиля. Добились ли они глобальной изоляции? США и многие другие государства на нашей стороне. Мы работаем и будем продолжать работать над снятием этой блокады», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

США в затруднительном положении. Марко Рубио обещал в военном отношении во всем помогать Израилю, но все-таки призвал Нетаньяху действовать не столь жестко.

Американцы пытаются держать своего союзника хоть в каких-то рамках, ведь иначе есть риск не усидеть на двух стульях — если на Ближнем Востоке полыхнет по-настоящему, сорванные контракты окажутся не самой большой проблемой. Вся мировая торговля и весь энергорынок окажутся под ударом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.