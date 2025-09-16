Штраф за перевозку детей без автокресел вырастет почти вдвое

В России резко, сразу почти в два раза увеличится штраф за перевозку детей без автокресел.

Такой законопроект сегодня в Госдуме приняли в первом чтении. Теперь водителю придется заплатить пять тысяч вместо трех. А если без автокресла ребенка везло должностное лицо, то уже 50 тысяч вместо прежних 25 тысяч.

Для юридических лиц штраф вообще вырастет со ста до двухсот тысяч рублей. Принять этот закон окончательно, в третьем чтении, депутаты могут уже через месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что водителей, которые ездят без ОСАГО, в России будут находить автоматически. Уже с первого ноября за дело возьмутся дорожные камеры.

По словам экспертов, технически отсутствие полиса в базе данных вычислить легче всего. Для страховщиков такая мера экономически выгодна. Это станет стимулом для водителей оформлять ОСАГО.

