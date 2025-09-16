Штраф за перевозку детей без автокресел вырастет почти вдвое

Эфирная новость 12 0

Окончательно принять закон могут уже через месяц.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России резко, сразу почти в два раза увеличится штраф за перевозку детей без автокресел.

Такой законопроект сегодня в Госдуме приняли в первом чтении. Теперь водителю придется заплатить пять тысяч вместо трех. А если без автокресла ребенка везло должностное лицо, то уже 50 тысяч вместо прежних 25 тысяч.

Для юридических лиц штраф вообще вырастет со ста до двухсот тысяч рублей. Принять этот закон окончательно, в третьем чтении, депутаты могут уже через месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что водителей, которые ездят без ОСАГО, в России будут находить автоматически. Уже с первого ноября за дело возьмутся дорожные камеры.

По словам экспертов, технически отсутствие полиса в базе данных вычислить легче всего. Для страховщиков такая мера экономически выгодна. Это станет стимулом для водителей оформлять ОСАГО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:57
Все связано: три неочевидные причины импотенции
18:52
Штраф за перевозку детей без автокресел вырастет почти вдвое
18:45
Развод по расчету: сколько бывших супругов живут вместе из-за ипотеки
18:37
Собянин: На северо-востоке Москвы появится современный городской квартал
18:30
Вишня, медь и шоколад: тренды окрашивания волос осенью 2025 года
18:22
Понадобился вертолет: туристку спасли в горах Сочи

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025