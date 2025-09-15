Водителей без ОСАГО будут находить по камерам

Водителей, которые ездят без ОСАГО, в России будут находить автоматически. Уже с первого ноября за дело возьмутся дорожные камеры.

По словам экспертов, технически отсутствие полиса в базе данных вычислить легче всего. Для страховщиков такая мера экономически выгодна. Это станет стимулом для водителей оформлять ОСАГО.

Но есть плюсы и для тех, кто находится за рулем. Например в случае возникновения ошибки обжаловать подобный штраф не составит труда — достаточно продемонстрировать действующий документ.

Сейчас десятки тысяч граждан не приобретают полис, а платят 800 рублей, когда их остановит наряд полиции. С ноября штраф будет начисляться каждый раз, когда водитель отправится в путь.

