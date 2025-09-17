Концертный директор Дзюник: я опасаюсь за девочек из группы «Тату»

Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник считает, что их воссоединение отражает потребность артисток в возвращении к истокам, сообщает URA.RU.

По словам Дзюника, делить прибыль от предстоящего концерта в Москве, который запланирован на 25 октября и может принести до 30 миллионов рублей, пока преждевременно.

Он также выразил беспокойство по поводу возможных последствий для группы в условиях запрета на ЛГБТ*-пропаганду в России.

«Девочки долгое время не объединялись, но раз сейчас это случилось, значит, в этом была потребность. Зачем сейчас считать деньги и думать: воссоединились ли они потому, что „денег не хватает“? А денег когда-нибудь хватает?» — отметил он.

Дзюник также высказал опасения о том, что во время выступления может произойти инцидент, который помешает артисткам.

«Я больше опасаюсь, что во время исполнения их хитов выскочит на сцену кто-то и будет пытаться помешать им. Лишь бы этого не произошло. Все-таки группа „Тату“ — это определенная эпоха, эпоха свободы. А сейчас с принятием в нашей стране различных законов можно притянуть и привлечь за что-нибудь», — добавил он.

Что касается посещаемости концерта, Дзюник не берется делать прогнозы. Площадка вмещает до четырех тысяч зрителей, и он отметил, что новые песни группы почти не звучат на музыкальных каналах.

«Желаю, чтобы был полный зал, чтобы они показали себя теми, кем были 25 лет назад, когда я начал с ними работать, у нас была куча гастролей, когда мы жили одной дружной семьей», — заключил экс-директор, желая артисткам успеха и единства.

* — сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ.