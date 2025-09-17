«Денег не хватает?» — бывший концертный директор «Тату» об их грядущем концерте
Воссоединение коллектива отражает потребность артисток в возвращении к истокам.
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Концертный директор Дзюник: я опасаюсь за девочек из группы «Тату»
Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник считает, что их воссоединение отражает потребность артисток в возвращении к истокам, сообщает URA.RU.
По словам Дзюника, делить прибыль от предстоящего концерта в Москве, который запланирован на 25 октября и может принести до 30 миллионов рублей, пока преждевременно.
Он также выразил беспокойство по поводу возможных последствий для группы в условиях запрета на ЛГБТ*-пропаганду в России.
«Девочки долгое время не объединялись, но раз сейчас это случилось, значит, в этом была потребность. Зачем сейчас считать деньги и думать: воссоединились ли они потому, что „денег не хватает“? А денег когда-нибудь хватает?» — отметил он.
Дзюник также высказал опасения о том, что во время выступления может произойти инцидент, который помешает артисткам.
«Я больше опасаюсь, что во время исполнения их хитов выскочит на сцену кто-то и будет пытаться помешать им. Лишь бы этого не произошло. Все-таки группа „Тату“ — это определенная эпоха, эпоха свободы. А сейчас с принятием в нашей стране различных законов можно притянуть и привлечь за что-нибудь», — добавил он.
Что касается посещаемости концерта, Дзюник не берется делать прогнозы. Площадка вмещает до четырех тысяч зрителей, и он отметил, что новые песни группы почти не звучат на музыкальных каналах.
«Желаю, чтобы был полный зал, чтобы они показали себя теми, кем были 25 лет назад, когда я начал с ними работать, у нас была куча гастролей, когда мы жили одной дружной семьей», — заключил экс-директор, желая артисткам успеха и единства.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Полина Диброва стала любовницей Романа Товстика.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?