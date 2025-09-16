Контроль экранного времени: в зоопарке КНР запретили показывать видео шимпанзе

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Многие пользователи социальных сетей поддержали ограничения.

Почему в Китае запретили показывать видеоролики шимпанзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Илья Наймушин

SСМР: В китайском зоопарке запретили показывать видеоролики шимпанзе

В Шанхайском парке дикой природы в Китае посетителям запретили показывать двухлетнему шимпанзе по имени Дин Дин видеоролики на смартфонах, включая короткие форматы из TikTok. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Дин Дин стал популярным среди посетителей и пользователей социальных сетей благодаря своему интересу к видео на телефонах. Ранее он с большим вниманием просматривал ролики, иногда даже почесывая мордочку в задумчивости.

Однако сотрудники зоопарка заметили, что длительное воздействие ярких визуальных эффектов и звуков может негативно сказаться на зрении животного и вызвать у него стресс, а также нарушить естественное поведение.

В начале сентября у вольера были размещены таблички с изображением шимпанзе, смотрящего на экран с красной надписями, призывающими посетителей не показывать животному видео. За нарушение правил штрафы не предусмотрены, но администрация зоопарка рассчитывает на понимание и уважение своих гостей.

В социальных сетях новость вызвала активное обсуждение, но многие комментаторы поддерживают запрет.


