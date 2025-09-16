Путин: цель учений «Запад-2025» является оборонительной

Участие в мероприятиях принимают около 100 тысяч военнослужащих.
Российско-белорусские учения «Запад-2025» носят оборонительный характер. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ.
«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзных государств», — поделился российский лидер.
Путин также отметил, что программа учений реализовывается на 41 полигоне. Участие в мероприятиях принимают около 100 тысяч военнослужащих.
Также по данным, «Запад-2025» задействует около 10 тысяч систем вооружений и техники. При этом, Путин уточнил, что вся техника является современной и используемая в практической боевой работе. Из них 333 летательных аппарата относятся к тактической, стратегической и военно-транспортной авиации. Свое применение на полигонах нашли свыше 247 кораблей — надводных, подводных, а также судов обеспечения
«Да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО», — уточнил Путин.
Президент РФ рассказал, что на «Запад-2025» прибыли 25 иностранных делегаций. Также 16 государств отправили представителей, а шесть стран прислали воинский контингент для участия в учения.
«Запад-2025» — это совместные российско-белорусские стратегические военные учения, которые проходят с 12 по 16 сентября 2025 года на полигонах Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как отрабатываются маневры на учениях «Запад-2025».
