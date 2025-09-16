В Москве инвалида-колясочника убили с особой жестокостью

Диана Кулманакова
Эксклюзив

Ему нанесли 170 ударов бытовыми предметами.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Из-за спора, предположительно, о футбольных командах, подозреваемый в преступлении 62-летний мужчина нанес 64-летнему инвалиду-колясочнику не менее 170 ударов топором, ножом и утюгом в различные части тела в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина, дверь в квартиру убитого отсутствовала, поэтому запах разложения тела распространился по всему подъезду.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью мужчины, находящегося в беспомощном состоянии. По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире столичного жилого дома, в ходе конфликта множественными ударами бытовых предметов убил своего знакомого с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал сосед жертвы Влад Сечко, в квартире с убитым проживал мужчина, который помогал его передвижению. Является ли сожитель убийцей — информации нет. Уточняется, что инвалид-колясочник был выпивающим мужчиной, однако доброжелательно общался с соседями.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемого. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новороссийске мужчина зарубил топором жену, ее знакомого и племянницу.

