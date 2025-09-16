Генпрокуратура РФ отразила более 10 тысяч хакерских атак за полгода

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Ведомство перешло на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более десяти тысяч хакерских атак на инфраструктуру Генеральной прокуратуры РФ было отражено за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

«Только за первое полугодие текущего года отражено свыше десяти тысяч внешних атак на инфраструктуру ведомства», — рассказал он.

По его словам, Генпрокуратура перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз. В работе ведомства на данный момент используются криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений.

Также Краснов рассказал, что в прошлом году он утвердил трехлетний план по внедрению искусственного интеллекта в органах прокуратуры. Такое нововведение будет применяться для средств автоматизации работы ведомства. При этом для данной инициативы были привлечены партнеры, в том числе «Сбер» и «Ростелеком».

По словам Краснова, у искусственного интеллекта есть потенциал для создания точных криминологических прогнозов и оптимизации процессов.

«В итоге созданы локальные системы, способные, согласно заданной структуре, анализировать значительные объемы данных о состоянии законности и правопорядка во всех сферах. Тесты уже показали, что служебные процессы, которые ранее занимали недели, сокращены до нескольких часов», — рассказал Краснов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что генпрокуратура попросила изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:19
Совет ЕС выразил намерение отменить программу приема украинских беженцев
23:03
Нетаньяху: Израиль хочет добиться независимости оборонной промышленности
22:50
Генпрокуратура РФ отразила более 10 тысяч хакерских атак за полгода
22:34
Нетаньяху: решение действовать в Катаре было принято без участия США
22:17
Нефтяной терминал Приморск восстановил отгрузку сырья после атак ВСУ
22:01
Испания откажется от «Евровидения» в случае участия в конкурсе Израиля

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025