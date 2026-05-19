Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Потерпевшие находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Удар пришелся по частному дому в селе Марково Глушковского района. На момент атаки трое мирных жителей находились в огороде. В результате удара 68-летняя женщина погибла.

Еще два человека получили серьезные травмы: у 57-летней женщины диагностировали проникающее ранение груди и живота, у ее 62-летнего мужа — проникающее осколочное ранение головы. Оба находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Днем ранее, 18 мая, 17-летняя девушка погибла в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в ЛНР. Он следовал из Лисичанска в Северодонецк.

Еще трое человек получили ранения. На место происшествия прибыли экстренные службы. Глава региона Леонид Пасечник выразил глубокие соболезнования родителям погибшей, которой в скором времени должно было исполниться 18 лет.

