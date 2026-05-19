От жвачки до газировки: как повседневные привычки разрушают желудок

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Самые обыденные вещи, оказывается, могут спровоцировать дискомфорт в животе.

Почему жвачка вредна

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Степанова: жевательная резинка вызывает вздутие желудка

Жевательная резинка может стать причиной дискомфорта в желудке. О рисках популярной привычки в беседе с Lenta.ru предупредила гастроэнтеролог Виктория Степанова.

Главная проблема заключается в том, что в процессе жевания человек непроизвольно заглатывает лишний воздух. То же самое происходит, если есть слишком быстро или постоянно разговаривать во время обеда. Оказывается, это опасно, так как часть воздуха выходит с отрыжкой, но остальное попадает в кишечник, что и вызывает неприятное вздутие.

Помимо жвачки, бурную реакцию в кишечнике могут спровоцировать газировка, пиво, игристые вина и продукты с сахарозаменителями, такими как сорбит и ксилит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жевательная резинка иногда может выручать, например, в полете. Она способна справиться с закладыванием ушей во время взлета и посадки. Кроме того, с ее помощью можно освежить дыхание, не вставая со своего места в самолете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
Клетчатка, витамины и сытость: эндокринолог назвала самый полезный вид хлеба
1:01
От жвачки до газировки: как повседневные привычки разрушают желудок
0:39
Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
0:19
Два человека погибли в результате стрельбы в мечети в Сан-Диего
0:00
Кефир против йогурта: что полезнее для здоровья кишечника
23:43
Главы МИД России и Таджикистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Сейчас читают

Тело женщины нашли в московской квартире на Пятницком шоссе
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей
Смертельная пыль: как обычная уборка на даче может обернуться трагедией
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео