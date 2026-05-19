От жвачки до газировки: как повседневные привычки разрушают желудок

Гастроэнтеролог Степанова: жевательная резинка вызывает вздутие желудка

Жевательная резинка может стать причиной дискомфорта в желудке. О рисках популярной привычки в беседе с Lenta.ru предупредила гастроэнтеролог Виктория Степанова.

Главная проблема заключается в том, что в процессе жевания человек непроизвольно заглатывает лишний воздух. То же самое происходит, если есть слишком быстро или постоянно разговаривать во время обеда. Оказывается, это опасно, так как часть воздуха выходит с отрыжкой, но остальное попадает в кишечник, что и вызывает неприятное вздутие.

Помимо жвачки, бурную реакцию в кишечнике могут спровоцировать газировка, пиво, игристые вина и продукты с сахарозаменителями, такими как сорбит и ксилит.

Жевательная резинка иногда может выручать, например, в полете. Она способна справиться с закладыванием ушей во время взлета и посадки. Кроме того, с ее помощью можно освежить дыхание, не вставая со своего места в самолете.

