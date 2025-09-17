В VK Видео вышло новое общественно-политическое шоу «Утренняя зарядка» от Mash

На платформе VK Видео вышел проект от команды Mash — общественно-политическое шоу «Утренняя зарядка». Ежедневно с понедельника по пятницу в 9:00 ведущие и приглашенные эксперты обсуждают главные события новостной повестки и актуальные темы. Зрители могут не только следить за живой дискуссией, но и участвовать в ней и влиять на ход беседы с помощью комментариев. А еще участвовать в опросах и присылать вопросы для разбора.

Ведущими проекта стали авторы и лица Mash Иван Орлов-Смородин, Карина Кизеева, Влад Антонов и Никита Матнишян. Они обещают перевернуть привычное представление о «скучных» утренних эфирах и увлечь каждого — никакого нафталина. Взамен типовых утренних эфиров придет новый энергичный формат — каждый будний день в 9:00 на канале Mash в VK Видео.

В очередном выпуске ведущие Иван Орлов-Смородин и Карина Кизеева выясняли, почему зумеры не интересуются сексом. Старшим представителям поколения сейчас 25 лет, а младшим 13-14, и большинство из них (60% зрителей) считают нормальным откладывать первый интимный опыт на более поздний срок. А сексуальный контент их уже не будоражит, а выглядит скорее как надоедливый фон. Фраза «секс продает» (sex sells) уже не актуальна. Как выразилась Кизеева, относящая себя к зумерам, «секс уже весь продали».

«Россия за последние годы пережила три волны сексуальных революций, и все то, что для всех было запретным плодом, для зумеров уже не является таковым. В этом смысле десакрализация секса, его доступность, секспросвет сделали секс обыденной практикой. К тому же зумеры считаются в России благополучным поколением, более благополучным, чем миллениалы. А чем благополучнее среда, тем позже наступает возраст вступления в сексуальные отношения», — отметил гость «Утренней зарядки», кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.

Еще одной острой темой для обсуждения стало увольнение учителя физкультуры Романа Гизатулина из московской «Школы в Некрасовке» — многодетного отца, который в свободное время возил гуманитарную помощь бойцам спецоперации. Его вынудили подписать заявление «по собственному желанию», дело стало резонансным. В качестве эксперта выступил адвокат Алексей Козаков, он объяснил, как бороться за свои права в подобной ситуации. В частности, незаконность увольнения можно доказать в суде и впоследствии восстановиться в должности. Работодатель в этом случае еще и выплатит штраф.

Об этом и многом другом авторы и гости «Утренней зарядки» будут говорить по будням в 9:00.

