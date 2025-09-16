Нетаньяху: Израиль хочет добиться независимости оборонной промышленности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Премьер-министр назвал экономику страны сильной.

Оборонная промышленность Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ukas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израиль хочет исключить риски ограничений в оборонной промышленности, поэтому будет стремиться к ее независимости. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, которая была посвящена экономике страны. Выступление транслировалось на YouTube-канале его администрации.

«Если мы и усвоили один урок во время войны, так это то, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас ограничивают, и поэтому мы хотим добиться независимости в оборонной сфере», — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что израильская экономика сильная. Однако есть фактор, который может заставить обороты оборонной промышленности пойти на спад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нетаньяху разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед ударом по Дохе. Об вооруженной атаке на столицу Катара стало известно 9 сентября. О том, что дискуссия между американским и израильским лидерами была, сообщили источники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:19
Совет ЕС выразил намерение отменить программу приема украинских беженцев
23:03
Нетаньяху: Израиль хочет добиться независимости оборонной промышленности
22:50
Генпрокуратура РФ отразила более 10 тысяч хакерских атак за полгода
22:34
Нетаньяху: решение действовать в Катаре было принято без участия США
22:17
Нефтяной терминал Приморск восстановил отгрузку сырья после атак ВСУ
22:01
Испания откажется от «Евровидения» в случае участия в конкурсе Израиля

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025