Нетаньяху: Израиль хочет добиться независимости оборонной промышленности
Премьер-министр назвал экономику страны сильной.
Израиль хочет исключить риски ограничений в оборонной промышленности, поэтому будет стремиться к ее независимости. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, которая была посвящена экономике страны. Выступление транслировалось на YouTube-канале его администрации.
«Если мы и усвоили один урок во время войны, так это то, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас ограничивают, и поэтому мы хотим добиться независимости в оборонной сфере», — заявил Нетаньяху.
Премьер-министр отметил, что израильская экономика сильная. Однако есть фактор, который может заставить обороты оборонной промышленности пойти на спад.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нетаньяху разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед ударом по Дохе. Об вооруженной атаке на столицу Катара стало известно 9 сентября. О том, что дискуссия между американским и израильским лидерами была, сообщили источники.
