«Была дискуссия»: Нетаньяху разговаривал с Трампом перед ударом по Дохе

Axios: Биньямин Нетаньяху разговаривал с Трампом перед ударами по Дохе

Американский портал Axios, ссылаясь на израильских чиновников, сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее проинформировал президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Дохе.

«Трамп знал об ударе еще до того, как были запущены ракеты. Сначала была дискуссия на политическом уровне между Нетаньяху и Трампом, а затем по военным каналам», — отметили источники портала.

Израильские чиновники заявили, что Трамп не выступил против нанесения удара по Дохе. Хотя если бы он это сделал, Тель-Авив мог бы успеть отменить операцию. В то же время сообщается, что Израиль решил согласиться с опровержениями Белого дома об отсутствии уведомления.

«Американцы устраивают шоу. Мы проинформировали их о нападении», — отметил один израильский чиновник.

Уточняется, что нанесение удара по союзнику США без предварительного уведомления Вашингтона было бы «невероятно дерзким шагом» со стороны Израиля. Отдельно подчеркивается, что подобный шаг выглядит особенно смелым на фоне того, что делегация ХАМАС прибыла в Доху, чтобы обсудить последнее предложение Трампа по сектору Газа.

Об израильской атаке на столицу Катара, город Доху, стало известно 9 сентября. Удары нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Операция, получившая название «Огненная вершина», была осуществлена с целью ликвидации высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые прибыли в Катар для переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Отмечается, что диалог был инициирован США. В то же время Тель-Авив утверждает, что Вашингтон, как и Доха, были проинформированы о проведении операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп отреагировал на израильские удары по Дохе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.