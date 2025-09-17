Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Москвой

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Москвой. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что это единственная возможность сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Хотя, по его словам, на уступки придется пойти и Европе, полностью отказавшись от российской нефти.

На самом деле в данном случае Трамп рассуждает как настоящий бизнесмен. И в том, и в другом случае Штаты продолжат зарабатывать деньги. И тут журналисты попытались поймать президента, спросили о его личном бизнес-интересе.

«Должен ли действующий президент столь активно заниматься предпринимательской деятельностью?» — спросил один из журналистов.

«Ну, я на самом деле этим не занимаюсь, мои дети ведут бизнес. Откуда вы?» — уточнил Трамп.

«ABC Австралия», — ответил журналист.

«Вы сильно вредите Австралии. Они хотят наладить со мной отношения, понимаете, ваш лидер скоро приедет ко мне. Я расскажу ему о вас! Вы задаете очень плохой тон!» — заявил президент США.

Трамп явно вышел из себя и на оставшиеся вопросы: про Газу, китайский TikTok и внутренние проблемы США, отвечал уже с нескрываемым раздражением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.