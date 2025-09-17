Тянет на сокровища: в России набирает популярность магнитная рыбалка

Рыбалка с помощью поисковых магнитов набирает популярность в России

В надежде отыскать золотые украшения, другие драгоценности и предметы старины россияне сейчас скупают поисковые магниты. Популярность набирает так называемая магнитная рыбалка. Десятки любителей выловить что-нибудь интересное привлекают реки и каналы Петербурга. Находки — самые разные, в том числе с криминальным прошлым. Насколько законно такое увлечение и какие правила нужно знать, чтобы не стать фигурантом уголовного дела — выяснил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Четвертый век Петербург стоит на Неве и какие только артефакты не хранят ее темные воды. Уже много лет с помощью поискового магнита и альпинистского троса Михаил Губанов раскрывает тайны рек и озер Петербурга и Ленинградской области.

«По сути это та же самая рыбалка, только вместо лески — веревка, вместо крючка — магнит. И рыба у нас металлическая», — рассказал магнитный рыбак Михаил Губанов.

В этот раз делиться секретами Нева не захотела. Здесь ведь тоже, как и в обычной рыбалке, многое зависит от везения. Популярность подводного поиска артефактов сегодня огромная. Как показатель: в Петербурге даже есть оффлайн-магазины поисковых магнитов.

«Сам магнит 2300 — 2500. К нему идет сумка, 650 рублей. Веревка, нужно минимум метров 15. Перчатки», — поделился директор магазина поисковых магнитов Дмитрий Артемов.

А это Владивосток. Сергей Пархуць обошел с магнитом буквально все водоемы города. Вот новая локация для поиска.

«И с пирсов, и с пляжей позакидывали. Вот увидели, что ребята с других городов пробуют закидывать в колодец, почему бы и нет», — рассказал магнитный рыбак Сергей Пархуць.

Чаще всего, конечно, на магнит клюет обычный металлолом. Но бывает и улов с криминальной историей. Блогер Антон Лазарев снимает видео о своих находках в реках и каналах Москвы.

«Из самого интересного я находил порядка 17 различных калибров оружия настоящего, практически в центре Москвы. Скорее всего, эти находки лежали в воде порядка 30-20 лет», — рассказал блогер Антон Лазарев.

«Патронов много в водоемах. Эхо 1990-х, в парке мы порядка двух килограммов патронов нашли. Это патроны от автомата Калашникова», — поделился Губанов.

«Если гражданин находит оружие или патроны, он обязан сообщить об этом немедленно в полицию и передать эти предметы. Невыполнение этого требования влечет в том числе и уголовную ответственность как хранение оружие», — рассказал адвокат Алексей Горичев.

Мечтать о том, что попадется золотой самовар или, к примеру, серебряный рубль, не стоит — драгоценные металлы магнит не притянет.

Если поднятой со дна вещи больше ста лет, рыбак обязан передать ее государству. Она может быть исторической ценностью. Даже простейшие бытовые предметы наших предков очень важны для специалистов.

«Представляют очень большой интерес. Есть вещи, которые не специалист даже не догадается, для чего они были нужны. Когда-то это вещи были широко распространенные. И Нева хранит таких артефактов не мало. Я думаю, намного больше, чем удалось найти», — рассказала методист государственного Музея истории Санкт-Петербурга Елена Калинина.

Нужно помнить, что такой подводный поиск запрещен на территории объектов культурного наследия. А вот для того, чтобы рыбачить на магнит в общедоступных водоемах, специальное разрешение не нужно.

