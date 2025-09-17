«Зло» и «болезнь: женщина спрятала в съемном доме трех мертвых младенцев

Женщина спрятала в съемном доме трех мертвых младенцев

В Пенсильвании домовладелец Брент Флэниган обнаружил тела трех мертвых младенцев в своем доме в Кадогане после выселения арендаторки Джессики Маут. Об этом сообщает Daily Mail.

Флэниган нашел один разлагающийся труп в шкафу, а позже полиция обнаружила еще двух младенцев, спрятанных в больших сумках на чердаке дома.

Окружной прокурор Кэти Чарльтон заявила, что причина смерти двух младенцев на чердаке все еще расследуется. При необходимости будут предъявлены дополнительные обвинения. Маут обвинена в преступном убийстве и надругательстве над трупом. Согласно судебным протоколам, последний ребенок был рожден ею около года назад в ванной, после чего мать завернула его в полотенце и положила в шкаф. Два других младенца, по сведениям, также были рожденными в доме.

Джессика Маут жила в доме одна, пока ее муж находился в тюрьме. Она работала около 50 часов в неделю в местной пиццерии. Соседка Кармен Феликс назвала случившееся «злом» и «болезнью», не понимая, как можно было так поступить. Феликс отметил, что жил рядом с семьей несколько лет и не подозревал о беременности женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.