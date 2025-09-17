Сушить или мочить? Как заготовить яблоки на зиму, чтобы сохранить вкус и пользу

Сергей Добровинский
Данные фрукты содержать много волокон и помогают контролировать уровень холестерина в крови.

Чем полезны и вредны яблоки

Диетолог Круглова: яблоки хорошо подходят для заготовок на зиму

Яблоки — вкусный и полезный фрукт, отлично подходящий для заготовок на зиму. В них содержится клетчатка, калий и ряд витаминов. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон и пектина этот фрукт очень полезен для кишечника, рассказала URA.RU диетолог Наталья Круглова. Кроме того, яблоки поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и помогают контролировать уровень холестерина.

Один из способов сохранить максимум содержащейся в плодах пользы — засушить их. Сушеные яблоки могут храниться месяцами и не требуют дополнительной консервации. Их очень удобно брать с собой в дорогу или добавлять в выпечку или каши. Менее популярный в наше время способ заготовки — замачивание. Моченые по старинному русскому рецепту в растворе воды, соли, сахара и пряностей, яблоки сохраняют еще больше витаминов и частично ферментируются, становясь еще полезнее для пищеварения.

Яблочное варенье — отличный десерт к чаю, однако оно гораздо более калорийно, и есть его лучше в меру, предупредила Круглова. Кроме того, фрукты можно порезать на дольки и заморозить, чтобы сохранить на долгий срок и использовать для выпечки или пюре. Диетолог подчеркнула, что ни одна из форм заготовок не заменит свежие яблоки, в которых содержится максимум питательных веществ.

