На ПМЭФ представили стенд Санкт-Петербурга с новейшим российским беспилотником

Новейший российский беспилотник «Геоскан Пульсар» представили на одном из стендов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подробнее о разработке «Известиям» на полях ПМЭФ рассказала руководитель образовательных проектов компании «Геоскан» Мария Щербакова.

По ее словам, аппарат предназначен для обследования закрытых и труднодоступных помещений, в которых может отсутствовать GPS-сигнал.

Этот беспилотник разработан для инспекции объектов, куда человеку может быть сложно или опасно попасть. Дрон может залетать в закрытые помещения, проводить съемку, собирать данные и строить 3D-модель пространства.

«Это наша новая разработка, новая модель „Геоскан Пульсар“ для того, чтобы инспектировать труднодоступные места», — подчеркнула Щербакова.

К тому же она пояснила, что аппарат может работать там, где не ловят GPS и ГЛОНАСС. Для ориентации в пространстве беспилотник использует лидар и камеры. Благодаря этому он фиксирует расстояние до стен и препятствий, формирует облако точек и затем строит трехмерную модель помещения.

«Есть лидар, и он может построить облако точек, а по нему — 3D-модель этого помещения», — отметила представитель компании.

Собранные данные записываются на борту беспилотника. Также в работе аппарата применяется искусственный интеллект. После полета оператор получает обработанную информацию и может изучить модель помещения для того, чтобы выявить опасные участки или другие особенности объекта.

Отдельно Щербакова уточнила, что беспилотник способен самостоятельно вернуться обратно. Во время движения он запоминает маршрут и понимает, как вылететь из помещения тем же путем.

«Он может вылететь сам. Он строит, как он летит, и дальше понимает, как ему обратно лететь. То есть он запоминает свой путь», — пояснила она.

Аппарат также учитывает ограничения по времени работы и заряду батареи. По словам Щербаковой, беспилотник может оценивать, сколько ресурса осталось, чтобы завершить задачу и успеть вернуться. Кроме того, предусмотрены варианты управления, в том числе решения с оптоволокном.

Новая разработка представлена на стенде Санкт-Петербурга, поскольку компания «Геоскан» находится в этом городе. По словам Марии Щербаковой, предприятие ведет полный цикл работ: от разработки до производства.

«Мы находимся в Петербурге, у нас все производство, разработка — все находится в Петербурге. Мы компания полного цикла», — сказала она.

Отвечая на вопрос о комплектующих, представитель компании отметила, что российские компоненты используются там, где они подходят по качеству. При этом часть компонентной базы остается иностранной, но разработку и производство компания старается выполнять самостоятельно.

Использовать такой беспилотник смогут предприятия, управляющие компании и специалисты, которым нужно обследовать потенциально опасные объекты. Речь может идти о заброшенных помещениях, промышленных зданиях или местах, в которых могут находиться химические вещества.

«Везде, где может быть почему-то опасно человеку», — добавила Щербакова.

В перспективе аппарат может быть доступен не только организациям, но и частным покупателям. В компании отметили, что розничные продажи в принципе возможны. Однако стоимость беспилотника пока не называлась, поскольку модель находится на этапе разработки и подготовки к выпуску. Серийное производство «Геоскан Пульсара» еще не началось.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

ПМЭФ также помогает бизнесу находить новых партнеров, заказчиков и инвесторов. Для компаний участие в форуме становится возможностью заявить о себе, представить продукты, обсудить совместные проекты и выйти на новые рынки. Особенно заметна технологическая часть форума: здесь показывают разработки в сфере искусственного интеллекта, микроэлектроники, кибербезопасности, цифровых сервисов и других направлений, которые все сильнее определяют будущее экономики.

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