Не подружки: жена Игоря Николаева рассказала об отношениях с Наташей Королевой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Юлия Проскурякова устала от постоянных сравнений с бывшей возлюбленной супруга.

В каких отношениях жена Николаева и Наташа Королева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жена Игоря Николаева рассказала о своих отношениях с Наташей Королевой

Третья супруга композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» о своей позиции относительно прошлого брака возлюбленного с певицей Наташей Королевой.

Артистка отметила, что фанаты часто сравнивают ее с экс-супругой Николаева и приписывают ей черты Королевой, хотя они совершенно разные люди.

«Какие-то мне ее черты все время приписывали, хотя я абсолютно другой человек. Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки… Но мы совершенно разные люди. И между нами никогда не было никакой вражды, мы никогда не конфликтовали!» — заявила Проскурякова.

Проскурякова заявила, что журналисты пытаются раздувать тему соперничества между ней и Наташей Королевой. Она подчеркнула, что никакого противостояния на самом деле нет. Юлия познакомилась с композитором, когда он был давно свободным и официально разведенным.

По словам Проскуряковой, она поддерживает доброжелательные отношения с Королевой. Юлия подчеркнула, что они здороваются на мероприятиях и относятся друг к другу с уважением.

«Мы не подружки, но друг к другу относимся с уважением. Я не отбивала у нее мужа, мужчину или какого-то человека для того, чтобы нас постоянно сталкивали», — добавила артистка.

Юлия и Игорь познакомились еще в 2000-х и с тех пор стали одной из самых стабильных пар российского шоу-бизнеса. Проскурякова также тепло относится к дочери Николаева от первого брака — Юлии, которая старше ее на пять лет и живет за границей.

