Американка давала 13-летнему другу своих детей наркотики и насиловала его

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Когда преступление вскрылось, обвиняемая попыталась переложить вину на подростка.

В США женщина насиловала 13-летнего подростка

Фото: Reuters/Jose Luis Gonzalez

В Нью-Мексико 36-летняя Кристал Лопес накачала наркотиками и подвергла сексуальному насилию 13-летнего друга своих детей. Об этом сообщает Tri-City Record.

Женщина была арестована 21 марта, после того как мальчик рассказал полиции о произошедшем. Известно, что он часто приходил к подозреваемой домой, чтобы пообщаться с друзьями.

Прокуратура выяснила, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года Лопес неоднократно давала подростку легкие наркотики и имела с ним сексуальные отношения. При этом в телефоне пострадавшего были обнаружены фотографии обнаженной женщины, что подтверждает факты преступления.

Сначала после ареста Лопес заявляла, что она сама подверглась насилию со стороны подростка, но затем признала, что вступала с ним в интимную связь. Сейчас обвинение ожидает, что женщина заключит сделку со следствием и признает вину в обмен на смягчение наказания.

