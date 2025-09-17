Главврач Белая из Калининграда требовала убить новорожденного ради статистики

Новый поворот в шокирующей истории из Калининграда. В распоряжении телеканала оказались эксклюзивные подробности преступной драмы, которая разыгралась в одном из роддомов города. — семь лет назад там умер недоношенный младенец. И теперь стало окончательно понятно, что именно медики виноваты в его смерти. Все ради того, чтобы не портить себе статистику. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев расскажет неизвестные детали этой страшной истории.

Запись разговора врачей есть в распоряжении только нашего телеканала. Она была сделана еще в ноябре 2018 года, но увидеть ее впервые можно сейчас. На ней фрагмент разговора бывшего главного врача Калининградского роддома Елены Белой со своими подчиненными на совещании. Она отчитывает коллег за то, что те спасли жизнь новорожденного ребёнка. Эти кадры стали ключевой уликой в громком уголовном деле об убийстве недоношенного малыша.

«— Вот сейчас обсудите с заведующей и пойдете разговаривать! И что хотите, то и говорите!

— Я не буду ей говорить, что он мертвый! А как я ей скажу?! Я приходила к ней и говорила, что он живой, что он у меня на аппарате, в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии!

— Значит скажете, что умер при перевозке!» — говорят медики на видеозаписи.

Бывшего главврача Елену Белую и неонатолога Элину Сушкевич в августе этого года приговорили к 9 и 9,5 годам лишения свободы и обязали выплатить потерпевшей два миллиона рублей. Но даже несмотря на неопровержимые доказательства виновности, они решили обжаловать приговор суда. Видимо, посчитали его слишком суровым.

Этот уголовный процесс тянется уже почти семь лет. За это время бывшие медработники услышали уже три приговора. И, кажется, до сих пор в разбирательствах рано ставить точку. Преступление, в котором они обвиняются, произошло в ноябре 2018 года. Тогда у 27-летней Заримхон Ахмедовой родился сын с экстремально низким весом — всего 700 граммов. Сутки спустя мальчик умер. Тогда следователи установили, что неонатолог Элина Сушкевич специально ввела младенцу смертельную дозу мощного препарата — сульфата магния.

На видеозаписи четко слышно, что главврач калининградского роддома требует убить малыша с помощью инъекции.

«Садимся и переписываем историю! И делаем антенатала! И не дай Бог еще раз такое вы сделаете, без меня! Без моего ведома! Антенатал! Они уезжают, а вы <…> пишете — живой! Реанимируете его!» — заявляла Елена Белая.

Следствие установило, что младенца действительно убили по указанию Елены Белой. Вскоре главврача задержали в ее же кабинете и отправили под домашний арест.

Та же участь ждала и ее подчиненную, которая фактически убила младенца. Это было сделано, чтобы не портить статистику смертности. Впрочем, судя по уникальной видеозаписи, в этом роддоме и раньше так делали.

«Вам неоднократно говорила и Астахова, и все остальные, и Анвар Акмалович, но вы же самые умные! Вы самые умные! Вы спасаете мир! Вы молодцы!» — возмущалась Белая.

Первый судебный процесс прошел в Калининграде еще в 2020 году. Но тогда присяжные оправдали медиков. Их встречали с цветами, а сами подсудимые ждали, когда снова вернутся на работу.

Но долго работать на благо народа не вышло. Дело получило настолько широкий резонанс, что его направили рассматривать в другой регион. Два года спустя, в сентябре, бывших врачей признали виновными, но после отменили это решение.

Лишь в этом году следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы посадить Елену Белую и Элину Сушкевич за решетку. Но и это решение не стало последним. Спустя две недели адвокаты подсудимых обжаловали вердикт присяжных.

«Я считаю его достаточно мягким, я не считаю его суровым. Потому что они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, и достаточно мягкий срок им назначил суд, 9,5 и 9 лет за убийство человека», — сказала адвокат пострадавших Лариса Гусева.

Не исключено, что защитники осужденных специально затягивают процесс. Вероятно, надеются, что интерес общественности к этому уголовному делу угаснет. И тогда можно попробовать добиться оправдательного приговора. Но, учитывая весомость доказательств, шансы на это практически равны нулю.

