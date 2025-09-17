«Мы должны быть мертвы»: тела супругов были найдены со зловещей запиской

Диана Кулманакова
Полиции было велено прослушать оставленные ими аудиозаписи.

Супруги были найдены мертвыми со зловещей запиской

Фото: www.globallookpress.com/Joel Goodman

Daily Mail: Супруги-пенсионеры были найдены мертвыми со зловещей запиской

Супруги-пенсионеры Тони и Филлис Гилберт были найдены мертвыми в своем доме в Ирландии. Их тела обнаружила их невестка Берил Гилберт после того, как заметила на двери пугающую записку. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Все идет по плану, мы должны быть мертвы», — говорилось в записке.

В ней также указывалось, что ключ от дома спрятан в цветочном горшке, а полиции велено прослушать оставленные супругами аудиозаписи.

Когда сотрудники правоохранительных органов вошли внутрь, они нашли тела пенсионеров в спальне — супруги лежали на разных кроватях. Рядом стоял магнитофон с записями от Тони и Филлис, в которых говорилось, что они были «вместе в жизни и планируют быть вместе во сне».

Отмечается, что ранее у Филлис был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой стадии с метастазами. За несколько дней до трагедии супруги подписали завещание в присутствии адвоката. Юрист отметил, что они действовали добровольно, без какого-либо давления.

Коронер Эйслинг Куилтер вынесла вердикт о двойном самоубийстве и выразила соболезнования близким.

