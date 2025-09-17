Озоновый слой Земли постепенно восстанавливается — подтверждение ученых

Он вернется к состоянию 1980-х годов к середине XXI века.

Каково состояние озонового слоя Земли

Озоновый слой Земли постепенно восстанавливается

Озоновый слой, защищающий планету от вредного ультрафиолета, показывает устойчивое восстановление. В 2024 году уровень озона был выше среднего за последние два десятилетия. При этом дыра над Антарктидой формировалась медленнее и закрылась быстрее, чем в предыдущие годы. Это следует из данных Всемирной метеорологической организации.

Причиной положительных изменений стало почти полное прекращение использования хлорфторуглеродов — веществ, разрушавших озон. Это стало возможным благодаря Монреальскому протоколу 1987 года, который называют самым успешным экологическим соглашением в истории.

По прогнозам ученых, слой вернется к состоянию 1980-х годов к середине XXI века: над тропиками — к 2040 году, над Арктикой — к 2045, а над Антарктидой — примерно к 2066. Специалисты подчеркивают, что процесс долгий и зависит от климатических и атмосферных факторов, однако общая тенденция остается обнадеживающей.

Ученые напоминают, что сохранение достигнутого прогресса возможно только при дальнейшем соблюдении международных договоренностей и строгом контроле за выбросами химических веществ. Кроме того, восстановление озонового слоя положительно влияет и на борьбу с изменением климата, поскольку многие запрещенные соединения также являются сильными парниковыми газами.

