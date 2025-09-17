Павел Погребняк покинул светское мероприятие с 18-летней спутницей: кто она?

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

41-летний спортсмен был замечен в неожиданной компании.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Павел Погребняк покинул светское мероприятие с 18-летней спутницей

Футболист Павел Погребняк был замечен на премии FB «Люди Года-2025» в компании 18-летней девушки.

На мероприятии, проходившем в Москве, экс-футболист привлек внимание журналистов, когда его бывшая жена Мария поинтересовалась, придет ли он один или с новой спутницей.

Позже стало известно, что Погребняк пришел в сопровождении молодой красавицы по имени София, которая учится на лингвиста в Высшей школе экономики. Место для нее было подписано именем Павла, что добавило интриги к их совместному выходу.

В течение вечера пара активно общалась и позировала для фотографий, а после завершения мероприятия покинула его на одной машине. Информации о Софии мало, так как она предпочитает вести закрытый образ жизни. Известно, что девушка принимала участие в Евразийской лингвистической олимпиаде и сдавала экзамены в МГУ.

Напомним, что Погребняк развелся с Марией в 2023 году, и у них трое детей, один из которых ровесник его новой спутницы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живет цыган Миро из «Кармелиты».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

