Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»*

Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Причина — участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

За что Загитову внесли в базу «Миротворца»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Это стало известно исходя из данных на сайте платформы.

Причиной, по которой Загитову внесли в базу, является ее участие в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

В 2014 году на Украине появился ресурс «Миротворец», который быстро приобрел репутацию скандального. На его страницах размещена база личных данных, собранная нелегальными способами. В нее внесены журналисты, политики, деятели культуры и спорт. Словом, все, кто посещал Крым или Донбасс, а также те, кто по иным причинам не устраивал создателей проекта. В России доступ к сайту закрыт по решению суда, поскольку его деятельность признана противоправной.

Алине Загитовой сейчас 23 года. В ее спортивной карьере значатся серебро Олимпийских игр в командном турнире, а также титулы чемпионки мира и Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двухлетнего ребенка из России внесли в базу «Миротворца»*.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ

