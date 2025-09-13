Двухлетнего ребенка из России внесли в базу «Миротворца»*

Ребенка двух лет из России внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно из публикации информагентства РИА Новости, которое сослалось на информацию с данного ресурса.

Уточнялось, что Тимур, родившийся 9 июня 2023 года, оказался на сайте за то, что якобы сознательно нарушил государственную границу Украины.

До этого, 11 сентября, в список сайта «Миротворец» попал пятилетний ребенок из России. Еще раньше, 5 августа, в эту базу также попали двое российских 17-летних подростков. Всего в украинской базе фигурирует 14 детей в возрасте от четырех до 15 лет.

Существующий с 2014 года сайт «Миротворец» вносит в базу тех людей, которых считает потенциальной «угрозой безопасности Украины». В этот список включают журналистов, артистов и политиков, которые выступают в поддержку Вооруженных сил России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в базу сайта «Миротворец» попал 13-летний подросток.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ