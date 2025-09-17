«Скорую в райдер включаем»: на концерте Лолиты Милявской спасли жизнь женщине

Мария Гоманюк
У зрительницы случился инсульт.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Telegram/Лолита Милявская/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Лолита Милявская платит за присутствие медработников на своих выступлениях

Сотрудники скорой помощи спасли жизнь женщине на концерте певицы Лолиты Милявской в Геленджике. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

По словам исполнительницы, у одной из зрительниц, которая пришла на ее выступление, произошел инсульт. В этот момент в зале присутствовали медицинские работники, которые своевременно оказали всю необходимую помощь.

«Мы всегда в райдер включаем скорую. Благодаря этому вчера женщине спасли жизнь оперативно и быстро. Хочется, чтобы законодательно ввели обязательное присутствие скорой на любом концерте», — пояснила артистка.

К тому же Лолита отметила, что услуги скорой помощи она оплачивает из собственных денежных средств.

Ранее, писал 5-tv.ru, организатор концерта Лолиты подвергся нападению. Артистка заявила, что мужчине подожгли дверь квартиры в Санкт-Петербурге. Она отметила, что это происшествие стало следствием конфликта, которые случился с перекупщиками билетов.

