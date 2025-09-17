Во Владивостоке развернулась операция по доставке врачей к пациенту с инфарктом

История из Владивостока, которую сейчас обсуждает вся страна: там врачи сделали все, чтобы спасти пациента. Появились детали того, как они вручную перетаскивали машину, чтобы успеть на экстренный вызов.

Реанимобиль спешил на вертолетную площадку. Оттуда борт с врачами должен был вылететь к пациенту с инфарктом. Неправильно припаркованное авто раскачивали и передвигали четыре человека, в том числе медик и прохожий. В итоге бригада сдвинула машину примерно на метр и вовремя успела на помощь. Все это рассказали сами герои этой истории. -

«Когда есть вызов и нужно на вызов, когда санавиация работает, то она работает строго по времени, дается коридор, тут уже выбора большого нету. Надо — значит надо, все просто», — рассказал водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Леонид Бевза.

«Нашей бригаде пришлось применить физическую силу в отношение этого автомобиля. Мы, вручную его раскачав, передвинули на метр в сторону. Мы должны помнить, что в нашей профессии жизнь пациента измеряется не деньгами, а минутами», — добавил водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Николай Соломакин.

История вызвала бурную реакцию. В соцсетях возмущаются безответственным поведением владельцев машин и нехваткой парковочных мест.

С 1 сентября в России ужесточили наказание за непропуск спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками. Теперь водителям грозит штраф до десяти тысяч рублей или лишение прав сроком до одного года.

