Во Владивостоке развернулась операция по доставке врачей к пациенту с инфарктом

Эфирная новость 30 0

Подъезд к вертолетной площадке, откуда должны были вылетать медики, оказался перегорожен.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

История из Владивостока, которую сейчас обсуждает вся страна: там врачи сделали все, чтобы спасти пациента. Появились детали того, как они вручную перетаскивали машину, чтобы успеть на экстренный вызов.

Реанимобиль спешил на вертолетную площадку. Оттуда борт с врачами должен был вылететь к пациенту с инфарктом. Неправильно припаркованное авто раскачивали и передвигали четыре человека, в том числе медик и прохожий. В итоге бригада сдвинула машину примерно на метр и вовремя успела на помощь. Все это рассказали сами герои этой истории. -

«Когда есть вызов и нужно на вызов, когда санавиация работает, то она работает строго по времени, дается коридор, тут уже выбора большого нету. Надо — значит надо, все просто», — рассказал водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Леонид Бевза.

«Нашей бригаде пришлось применить физическую силу в отношение этого автомобиля. Мы, вручную его раскачав, передвинули на метр в сторону. Мы должны помнить, что в нашей профессии жизнь пациента измеряется не деньгами, а минутами», — добавил водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Николай Соломакин.

История вызвала бурную реакцию. В соцсетях возмущаются безответственным поведением владельцев машин и нехваткой парковочных мест.

С 1 сентября в России ужесточили наказание за непропуск спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками. Теперь водителям грозит штраф до десяти тысяч рублей или лишение прав сроком до одного года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях
21:11
Карди Би станет мамой в четвертый раз
21:00
Сезон пластики: какие операции будут в тренде осенью-2025
20:55
Актер театра имени Ленсовета Илья Дель попал в реанимацию
20:42
Озоновый слой Земли постепенно восстанавливается — подтверждение ученых
20:30
Павел Погребняк покинул светское мероприятие с 18-летней спутницей: кто она?

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025