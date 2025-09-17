Рывок в образовании: в колледжи в этом году поступили на 200 тысяч человек больше

В колледжи в 2025 году поступили на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом

О развитии инфраструктуры в стране говорили на совещании президента с правительством. Владимир Путин проводит его в формате видеоконференции. Но начали с вопросов образования.

Прежде всего подвели итоги приемной компании. Так, в колледжи в этом году поступили на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. В вузы впервые не нужно было подавать бумажные оригиналы аттестатов, достаточно предоставить документы через портал Госуслуг. Президент потребовал отдельно остановится на следующем вопросе.

«Отмечу, что в этом году поступающим в рамках квоты впервые не надо было заказывать справки в военкоматах, воинских частях и госпиталях, подтверждение статуса давалось автоматически на едином портале Госуслуг. В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53 800 мест, зачислено 28 700 человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч. Важно, чтобы студенты из этой категории с первых шагов получили ту поддержку и внимание, которые необходимы для их успешной учебы. И мы нацеливаем университеты именно на такую работу», — отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

О комплексном развитии инфраструктуры докладывал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Так, план по модернизации транспорта, энергетики, телекоммуникаций предусмотрен до 2036 года.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что необходимо учитывать предложения граждан. Работу с их обращениями нужно сделать максимально прозрачной. Так, например, выявлять острые проблемы помогает прямая линия.

«Все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе на протяжении многих месяцев, практически целый год мы это делаем. Вот я бы попросил так дальше выстраивать эту работу. Ну и с учетом актуальности этого проекта прошу администрацию и коллег из правительства РФ провести подготовку к очередной прямой линии. Думаю, что никто не будет спорить с тем, что такая работа является полезной, востребованной и своевременной», — заключил президент РФ Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.