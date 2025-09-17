«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 28 0

Свой личный праздник певица тоже проводит на сцене.

Фото, видео: пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заре не удается праздновать день рождения сына из-за гастролей

Миллионы людей со всей страны привыкли, что каждые ежегодные праздники по телевизору их сопровождают яркие музыкальные концерты с любимыми исполнителями. Зачастую концерты проходят день в день, а иногда и вовсе — в прямой трансляции.

Певица Зара не жалуется на забитые праздничные дни, хотя отмечает, что вынуждена пропускать дни рождения любимых. Как призналась артистка, ежегодно с 1 по 11 мая находится на выступлениях и концертах, в то время, как её сын 7 мая встречает свой день рождения.

«К сожалению, мы никогда не можем отпраздновать его день в день, но он относится к этому с пониманием. Что касается меня, я тоже практически никогда не отмечаю свой день рождения. Испытываю наслаждение и состояние счастья на сцене, когда разделяю значимые события вместе со зрителями», — рассказала певица на праздничном концерте «Дорожного радио» на Поклонной горе.

А Евгений Петросян в канун 80-летия тайно покинул Москву. Как сообщал 5-tv.ru, юморист вместе с женой и детьми решил отметить праздник в Тверской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко
18:06
Останина высказалась о запрете песен «Сектора Газа»: «До сих пор слушаю «Твой звонок»
18:02
Мужчина в самом расцвете сил: Овечкин отпраздновал юбилей
17:58
«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына
17:40
«Главное — не умереть»: ученый рассказал, когда будет раскрыт «секрет молодости»
17:32
Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025