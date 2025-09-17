«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына

Заре не удается праздновать день рождения сына из-за гастролей

Миллионы людей со всей страны привыкли, что каждые ежегодные праздники по телевизору их сопровождают яркие музыкальные концерты с любимыми исполнителями. Зачастую концерты проходят день в день, а иногда и вовсе — в прямой трансляции.

Певица Зара не жалуется на забитые праздничные дни, хотя отмечает, что вынуждена пропускать дни рождения любимых. Как призналась артистка, ежегодно с 1 по 11 мая находится на выступлениях и концертах, в то время, как её сын 7 мая встречает свой день рождения.

«К сожалению, мы никогда не можем отпраздновать его день в день, но он относится к этому с пониманием. Что касается меня, я тоже практически никогда не отмечаю свой день рождения. Испытываю наслаждение и состояние счастья на сцене, когда разделяю значимые события вместе со зрителями», — рассказала певица на праздничном концерте «Дорожного радио» на Поклонной горе.

А Евгений Петросян в канун 80-летия тайно покинул Москву. Как сообщал 5-tv.ru, юморист вместе с женой и детьми решил отметить праздник в Тверской области.

