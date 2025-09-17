Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

Он участвовал в создании выдающихся спектаклей: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик».

Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко

Фото: Коньков Александр/ТАСС

Умер известный балетмейстер и заслуженный артист РСФСР Юрий Папко. Ему было 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

«Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования вдове покойного, Юламей Генриховне Скотт, и всем родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Юрий Папко родился 25 февраля 1940 года в Москве. Он получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1976 году и был признан заслуженным деятелем искусств Узбекской ССР.

Папко известен не только как исполнитель, но и как балетмейстер, участвовавший в создании выдающихся спектаклей: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» и других. Он работал над хореографией, создавая новые версии классических произведений, сохраняя традиции и одновременно привнося свежие творческие идеи. Его вклад в развитие русского балета отмечен уважением и признанием как среди коллег, так и любителей искусства.

Прощание с Юрием Папко состоится 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах.

