Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Певец обозначен в указе как артист-вокалист Фонда социально-культурных инициатив из Москвы.

Какое звание у Марка Тишмана и Любови Андреевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина Любовь Андреева и певец Марк Тишман были удостоены звания заслуженных артистов России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана», — говорится в сообщении.

Тишман в указе обозначен как артист-вокалист Фонда социально-культурных инициатив из Москвы.

Марк Тишман является российским певцом, композитором, актером и телеведущим. Он стал широко известен после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-7», где занял второе место и проявил себя как талантливый исполнитель и автор песен.

Любовь Андреева с 2009 по 2011 год была артисткой Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. С 2011 года является ведущей солисткой балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Андреева — лауреат престижных театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит». Также известна своей глубокой эмоциональной отдачей в сложных драматических партиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Мэр Москвы: 43 больничных корпуса планируется реконструировать до 2030 года
22:34
«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему
22:31
«Скорую в райдер включаем»: на концерте Лолиты Милявской спасли жизнь женщине
22:19
«Этери выведет Аделию»: Тарасова о приезде Тутберидзе на олимпийский отбор
22:00
Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов России
21:50
Это верная смерть: какая вредная привычка губит сильнее, чем курение

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025