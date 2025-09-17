Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов России

Балерина Любовь Андреева и певец Марк Тишман были удостоены звания заслуженных артистов России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне — артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана», — говорится в сообщении.

Тишман в указе обозначен как артист-вокалист Фонда социально-культурных инициатив из Москвы.

Марк Тишман является российским певцом, композитором, актером и телеведущим. Он стал широко известен после участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-7», где занял второе место и проявил себя как талантливый исполнитель и автор песен.

Любовь Андреева с 2009 по 2011 год была артисткой Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. С 2011 года является ведущей солисткой балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Андреева — лауреат престижных театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит». Также известна своей глубокой эмоциональной отдачей в сложных драматических партиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.