Глава МИД Ирана Арагчи: никаких переговоров с Вашингтоном не ведется
Дипломат отметил, что республика готова к мирному урегулированию на своих условиях.
Любая страна, которая присоединится к атакам на Иран, станет законной целью для ответных ударов. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи. При этом дипломат подчеркнул, что в мире есть силы, не готовые следовать курсу США и Израиля. И именно с такими странами Тегеран намерен выстраивать взаимодействие и идти навстречу, даже в нынешних непростых условиях.
«Для дружественных стран мы считаем целесообразным позволить безопасно входить в Ормузский пролив. Думаю, вы и сами уже видели в новостях. Это суда из России, Китая, Пакистана, Индии и Ирака», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Арагчи заявил, что никаких переговоров с Вашингтоном сейчас не ведется. По его словам, руководство Ирана готово к мирному урегулированию именно на своих условиях. О капитуляции, которую, как считают в Тегеране, требуют Вашингтон и Тель-Авив, речь не идет. Также в исламской республике подчеркивают: ее контроль над важнейшим Ормузским проливом должны признать во всем мире.
