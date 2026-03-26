Глава МИД Ирана Арагчи: никаких переговоров с Вашингтоном не ведется

Дипломат отметил, что республика готова к мирному урегулированию на своих условиях.

Война Израиля и Ирана

Любая страна, которая присоединится к атакам на Иран, станет законной целью для ответных ударов. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи. При этом дипломат подчеркнул, что в мире есть силы, не готовые следовать курсу США и Израиля. И именно с такими странами Тегеран намерен выстраивать взаимодействие и идти навстречу, даже в нынешних непростых условиях.

«Для дружественных стран мы считаем целесообразным позволить безопасно входить в Ормузский пролив. Думаю, вы и сами уже видели в новостях. Это суда из России, Китая, Пакистана, Индии и Ирака», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Арагчи заявил, что никаких переговоров с Вашингтоном сейчас не ведется. По его словам, руководство Ирана готово к мирному урегулированию именно на своих условиях. О капитуляции, которую, как считают в Тегеране, требуют Вашингтон и Тель-Авив, речь не идет. Также в исламской республике подчеркивают: ее контроль над важнейшим Ормузским проливом должны признать во всем мире.

