The Sun: Раскрыта дата свадьбы певицы Селены Гомес с продюсером Бенни Бланко

Свадьба Селены Гомес и продюсера Бенни Бланко состоится 27 сентября в частном поместье в Санта-Барбаре, Калифорния. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники близкие к паре.

«Всех гостей заберут и отвезут на место проведения мероприятия, не сообщая заранее, куда они направляются. Все так взволнованы. Несмотря на тайну, они знают, что это будет потрясающее время», — заявил собеседник издания.

Мероприятие будет закрытым и продлится два дня. Для размещения приглашенных пара арендовала люксовый курорт El Encanto в Санта-Барбаре на весь свадебный уикенд. Отель не принимает других бронирований на этот период.

Среди приглашенных ожидаются такие знаменитости, как певица Тейлор Свифт, актриса Никола Пельтц-Бекхэм, а также друзья и коллеги Бенни Бланко — певец Эд Ширан и ресторатор Мэтти Мэтисон. Известно, что комик Мартин Шорт, звезда сериала «Only Murders in the Building», будет на свадьбе в качестве того, кто вынесет кольца молодым.

Селена Гомес в интервью отмечала, что рада, что их отношения с Бенни сложились именно сейчас, а не раньше. Так как она чувствует себя зрелой и готовой к браку. Пара также собирается переехать в новый дом в Беверли-Хиллз.

