Ирина Горбачева шокировала поклонников перевоплощением

Актриса Ирина Горбачева удивила поклонников сменой имиджа, представив новую фотосессию в социальных сетях. Фотографиями делится Super.

«Ну что? Вот и осень пришла. Мне она видится такой! Красивая, яркая и, я надеюсь, горячая!» — подписала Горбачева снимки.

На кадрах Ирина предстала с длинными волнистыми волосами ярко-рыжего оттенка. Актриса выбрала для съемки молочный комбинезон в обтяжку и ковбойские ботинки, позировала в брутальной стилистике.

Поклонники отметили, что преображение получилось эффектным. Многие восторженно отреагировали на новый образ артистки, хотя нашлись и те, кто признался, что им ближе привычная Ирина с короткой стрижкой и озорным характером.

Перемен в профессиональной деятельности актриса захотела еще давно. В картине «Говорит Земля!» она сыграла эко-активистку Лену, которая помогает природе и поддерживает шахтера Стаса, слышащего голос планеты. Роль оказалась для нее особенной.

«Уже все, хватит, наверное. Вот это крайняя моя история с инфантильными девчонками. Уже не хочется такое», — отметила Горбачева, подчеркнув, что хочет двигаться дальше и пробовать более зрелые и сложные образы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.