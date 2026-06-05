В России создадут единый учет неналоговых платежей для бизнеса

Генпрокурор Гуцан: в РФ создадут единый учет неналоговых платежей для бизнеса

Систему единого учета неналоговых платежей создают по инициативе Генеральной прокуратуры в России. Новый реестр должен помочь предпринимателям заранее видеть обязательные сборы и избегать штрафов. Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на сессии «Совершенствование инструментов поддержки добросовестного бизнеса и инвестиций в новых экономических реалиях» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, для бизнеса дополнительной финансовой нагрузкой становятся различные обязательные взносы. Таких платежей в разных отраслях насчитываются сотни, и предприниматели не всегда вовремя узнают о необходимости их уплаты.

«Многие предприниматели узнают о них порой после истечения срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям. Чтобы исключить их, по нашей инициативе правительством организована работа по созданию системы единого учета неналоговых платежей», — пояснил Гуцан.

К тому же отметил, что новая система должна повысить прозрачность обязательных платежей и сделать их более понятными для компаний.

Ожидается, что единый учет позволит предпринимателям заранее планировать расходы в зависимости от вида деятельности. Это также должно снизить риск просрочек, штрафов и других последствий, которые мешают нормальной работе бизнеса.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главной темой форума стала «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадка традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций.

На ПМЭФ обсуждают ключевые вопросы развития экономики, инвестиции, поддержку предпринимателей, финансовую политику, технологические изменения, международное сотрудничество и новые модели роста.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на ПМЭФ обсудили будущее экономики России.

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