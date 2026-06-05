Гуцан рассказал о защите бизнесменов от необоснованных налоговых начислений

Генпрокурор Гуцан: прокуроры вернули бизнесу миллионы рублей избыточных платежей

Прокуроры в России принимают меры для защиты предпринимателей от необоснованных налоговых начислений, штрафов и других финансовых претензий. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на сессии «Совершенствование инструментов поддержки добросовестного бизнеса и инвестиций в новых экономических реалиях» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Гуцана, компании страны работают в непростых условиях, так как растет фискальная нагрузка, финансовые ресурсы ограничены, а спрос может меняться. В этой ситуации, как подчеркнул он, задача прокуратуры заключается не только в адресной помощи отдельным предпринимателям, но и в формировании устойчивой правоприменительной практики в интересах ответственного бизнеса.

«Бизнес адаптируется к условиям повышенной фискальной нагрузки, ограниченности финансовых ресурсов, колебанию спроса», — сказал генпрокурор.

Также он отметил, что в финансовой сфере прокуроры уделяют особое внимание защите прав компаний при налоговом и таможенном контроле. Так, ведомство реагирует на случаи необоснованного доначисления налогов, пеней и штрафов, незаконной блокировки расчетных счетов, а также на затягивание возврата излишне уплаченных средств.

«Пресекаются факты необоснованного доначисления налогов, пеней и штрафов, неправомерной блокировки расчетных счетов, затягивания сроков возврата излишне уплаченных сумм», — подчеркнул Гуцан.

В качестве примера он рассказал об итогах 2025 года. После вмешательства прокуроров предпринимателям вернули 726 миллионов рублей избыточно взысканных таможенных платежей.

К тому же Гуцан обратил внимание, что дополнительную нагрузку на бизнес создают обязательные взносы и неналоговые платежи. По инициативе Генпрокуратуры правительство начало работу над системой единого учета таких платежей.

По словам генпрокурора, новая система должна структурировать данные обо всех обязательных сборах, которые зависят от вида экономической деятельности. Это позволит компаниям заранее планировать расходы и сделает начисление взносов более прозрачным.

«Ожидаем, что указанная система станет источником данных о всех сборах, подлежащих обязательной уплате в зависимости от вида экономической деятельности. Ее функционал позволит планировать предстоящие затраты, а главное — повысит прозрачность механизма начисления и сбора взносов», — резюмировал Гуцан.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Участники обсуждают структурные изменения в экономике, развитие технологий, международное сотрудничество и новые инструменты роста.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки и международные диалоги с представителями БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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