«Письма из ада»: убийца детей отправляет шокирующие послания из тюрьмы

Дарья Орлова
Чад Дэйбелл — бывший лидер «культа Судного дня».

Какие письма шлет из тюрьмы убийца детей

Убийца детей отправляет шокирующие послания из тюрьмы

Убийца Чад Дэйбелл, приговоренный к смертной казни в 2024 году за убийство своей первой жены и двух детей нынешней супруги, начал отправлять письма из камеры смертников через дочь. Об этом сообщает People.

В своих посланиях, опубликованных на новом сайте «Письма из Чада», он настаивает на своей невиновности и выражает надежду, что его размышления помогут людям по-другому взглянуть на произошедшее.

«Я никогда никому не причинял смерти и никогда не вступал в сговор с целью совершения таких действий против кого-либо», — пишет Дэйбелл.

Он отмечает, что разделяет «печаль и боль» из-за гибели Тэмми Дэйбелл, его бывшей жены, и двоих детей Лори Валлоу — 7-летнего Джей-Джея и 16-летней Тайли. Убийца также признает, что «не имеет ответов на все вопросы», но благодарен за возможность представить более полную картину в рамках апелляций.

Дэйбелл отбывает наказание в учреждении строгого режима в Куне, Айдахо, где содержатся осужденные преступники. Его дочь Эмма Мюррей помогает распространять письма отца, считая, что его несправедливо осудили. Она создала страницу в соцсети X для публикации этих обращений и делилась ими с журналистами.

В первом письме, отправленном в конце августа 2025 года, Дэйбелл поблагодарил тех, кто поддерживал его с помощью писем и открыток, и рассказал, что привык к жизни в камере смертников. При этом убийца избегает деталей о распорядке и сокамерниках, признавая, что это «совсем другой мир».

Дэйбелл надеется, что его письма способствуют исцелению и примирению, несмотря на широко распространенное негативное восприятие.

Чад Дэйбелл — бывший лидер культа, который был признан виновным в убийстве своей первой жены Тэмми Дэйбелл и двух детей своей нынешней жены Лори Валлоу — 7-летнего Джошуа «Джей-Джея» Валлоу и 16-летней Тайли Райан.

Дэйбелл и Лори Валлоу вместе участвовали в экстремальных религиозных убеждениях, связанных с так называемым «культом Судного дня». Они верили в скорое апокалиптическое событие и пытались подготовиться к нему.

По версии следствия, чтобы устранить людей, которые, по их мнению, мешали их видению будущего, Дэйбелл заказал и организовал убийства. Его первая жена Тэмми Дэйбелл была найдена мертвой, а позже выяснилось, что он причастен к гибели детей Лори Валлоу — Джей-Джея и Тайли, которые пропали без вести и позже были найдены мертвыми.

В 2024 году Чад Дэйбелл был признан виновным и приговорен к смертной казни.

