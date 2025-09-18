Хотел «срезать»: француз, нарушивший границу РФ, находится в СИЗО

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Мужчина собирался поставить мировой рекорд — проехать на велосипеде из Европы до Дальнего Востока.

Фото, видео: Instagram*/sofianeshl; 5-tv.ru

Французский велосипедист, нарушивший границу РФ, находится в СИЗО

Велосипедиста из Франции Софиана Сехили, нарушившего российскую границу, содержат в следственном изоляторе, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Приморского края Владимир Найдин. По словам задержанного, он хотел пересечь российско-китайскую границу и получил отказ на КПП. Иностранец решил «срезать» путь в другом месте, но был пойман погранслужбой.

Найдин ознакомился с условиями содержания 44-летнего велосипедиста. У него есть кровать, телевизор и личные вещи. Кроме того, Сехили прошел медосмотр и получает питание наравне с другими задержанными. Сам француз оценил еду как «необычную» и отметил, что она его удивила. Жалоб у Сехили на условия содержания нет, о его задержании известно во французском консульстве.

Как сообщалось ранее, иностранца задержали во Владивостоке. Он проехал через Таджикистан, Монголию и Китай, пытаясь побить мировой рекорд — намеченный им маршрут пролегал от Лиссабона до Владивостока. Сехили начал поездку 1 июля, о его задержании на границе стало известно 6 сентября.

