Лукашенко ужаснулся желанием властей Молдавии присоединить страну к Румынии

Лидер белорусского государства призвал лидера соцпартии Игоря Додона бороться за сохранение независимости.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Александр Лукашенко крайне эмоционально отреагировал на планы по возможному объединению Молдавии с Румынией. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», освещающий встречу президента Белоруссии с экс-главой Молдавии и лидером Партии социалистов Игорем Додоном.

«Откровенно скажу, я как человек влюбленный в вашу страну с ужасом это слышу и воспринимаю», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что государственный суверенитет является абсолютной ценностью, и призвал политические силы Молдавии не допустить уничтожения страны. Разговор состоялся на фоне резонансного заявления действующего президента Молдавии Майи Санду, которая 28 апреля публично допустила интеграцию с Румынией в качестве способа ускорить вхождение в Евросоюз.

Санду также отметила, что это движение в ЕС возможно и без урегулирования территориального вопроса с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, и подтвердила цель подготовить страну к евроинтеграции к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Румынии Никушор Дан назвал условие для присоединения Молдавии — согласие большинства граждан постсоветской республики.

Лукашенко ужаснулся желанием властей Молдавии присоединить страну к Румынии
