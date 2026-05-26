США и Армения подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 54 0

Кроме того, стороны подписали еще два двусторонних документа.

Отношения Армении и США: стратегическое партнерство

Фото: Reuters/Julia Demaree Nikhinson

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали в Ереване устав всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Церемония состоялась в рамках официальной встречи сторон.

«Между Арменией и США подписывается рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов», — объявили на церемонии, трансляцию которой вел аккаунт МИД Армении в X. 

Кроме того, Ереван и Вашингтон заключили соглашения, касающиеся поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов. Также стороны подписали рамочный документ о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа во имя международного процветания»).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается растащить союзников России, в том числе и Армению. В ответ Мирзоян подчеркнул, что Ереван по-прежнему заинтересован в сохранении и развитии двусторонних отношений с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Путин и Токаев обсудят военно-техническое сотрудничество на переговорах в Астане
17:23
Госдума приняла закон о возможности ареста имущества релокантов
17:21
Энергетика станет ключевой темой переговоров Путина в Казахстане
17:13
В Кремле предупредили Армению о последствиях прекращения сотрудничества с ЕАЭС
17:02
«Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске
16:51
Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии
Опасные свидания: как мошенники обманывают россиян в поисках любви
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео