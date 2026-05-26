США и Армения подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали в Ереване устав всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Церемония состоялась в рамках официальной встречи сторон.

«Между Арменией и США подписывается рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов», — объявили на церемонии, трансляцию которой вел аккаунт МИД Армении в X.

Кроме того, Ереван и Вашингтон заключили соглашения, касающиеся поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов. Также стороны подписали рамочный документ о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа во имя международного процветания»).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается растащить союзников России, в том числе и Армению. В ответ Мирзоян подчеркнул, что Ереван по-прежнему заинтересован в сохранении и развитии двусторонних отношений с Москвой.

