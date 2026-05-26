«Ему нужно погулять»: мать-нумеролог Глеба Калюжного о его жизни после дембеля

Мать Глеба Калюжного: сыну после дембеля предстоит решать квартирный вопрос

Актер Глеб Калюжный после возвращения из армии планирует жить отдельно и, вероятно, будет снимать жилье. Об этом рассказала его мать, которая также занимается нумерологией и астрологией, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По ее словам, у артиста была квартира, однако он отдал ее близкой знакомой, приехавшей из Казахстана. Поэтому после дембеля Калюжному предстоит решать жилищный вопрос заново. Мать актера призналась, что семья предлагала ему комнату, но он отказался.

«Вообще, Глеб такой, он с рюкзачком путешествует по всему миру. Для него это естественно. Я сказала говорю: „Глеб, давай ему (знакомому. — Прим. ред.) мою комнату (для проживания. — Прим. ред.), там Маши или свою“. Сказал: „Нет-нет-нет“. Ну, он самостоятельный, ему нужно самому», — призналась мать Глеба.

Мать Калюжного также рассказала, что сын знакомил ее с девушками. Однако в текущий момент, как она отметила, ясности в его личной жизни нет.

Говоря о советах, женщина подчеркнула, что не навязывает сыну свое мнение. По ее словам, она помогает только тогда, когда Глеб сам спрашивает. В их семье принято открыто обсуждать разные темы как со старшими, так и с младшими. Она добавила, что они много разговаривали и часто путешествовали вместе, поэтому диалог в семье всегда был обычной частью жизни.

«Если он спрашивает, конечно, даю (советы. — Прим. ред.). Вообще мы такая семья, где обсуждаем все, что есть. И с младшими, и со старшими. Вот мы всегда много говорим, много вместе путешествовали. Это как бы нормальная история. Ты едешь в машине, обсуждаешь все», — подчеркнула собеседница.

Также мать артиста поделилась прогнозом на жизнь сына как нумеролог и астролог. Она отметила, что нынешний год для Калюжного будет удачным. В его карте есть показатели, связанные с возможной женитьбой, но родительница артиста предположила, что он пока не станет торопиться.

«Знаю, что у него будет этот год очень хороший. Так, на женитьбу можно уже… Очень надеюсь, да, потому что на это показатели есть, но я думаю, что он еще будет», — призналась она.

Женщина добавила, что Глебу, вероятно, еще нужно поработать и пожить для себя. Она считает сына ответственным человеком, который захочет привести жену уже в собственный дом.

«Пока, я думаю, да, еще ему нужно погулять, поработать. Да, поработать. Потом, Глеб такой ответственный, он хочет, чтобы, если привести там жену, то уже, наверное, в свой дом», — рассудила собеседница.

Как сообщал 5-tv.ru, Глеб Калюжный, известный по фильму «Малыш» и сериалу «Вампиры средней полосы», вернулся из армии. На службу он отправился 27 мая 2025 года и был зачислен в Семеновский полк. Встречать актера приехали его мать, сестра, а также коллеги, в том числе народный артист России Николай Добрынин, с которым Калюжный работал над картиной «Дед Фомич».

Сам актер рассказывал, что решение пойти в армию принял после съемок в военной драме «Малыш». Прототипом главного героя стал участник специальной военной операции Павел Черток. Калюжный говорил, что общение с ним и другими участниками СВО, которые помогали на съемках, сильно повлияло на него. По словам артиста, о таких людях нужно снимать тысячи фильмов.

