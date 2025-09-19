«Есть куда расти»: Николай Басков высказался о балете Татьяны Булановой

Басков похвалил уровень подтанцовки Жасмин и сравнил его с коллективом Булановой

Народный артист РФ Николай Басков сравнил балет заслуженной артистки России Жасмин с подтанцовкой певицы Татьяны Булановой на одном из шоу. Об этом пишут 7Дней.ru, побывавшие на съемках программы.

Жасмин открыла новый выпуск телешоу своим хитом «Головоломка» с эффектным выступлением. В составе ее подстановки были шесть человек и бэк-вокалисты. Зрители вместе с сотней жюри встретили с большим теплом Жасмин и подпевали ей.

«Наш потрясающий выпуск открыла заслуженная артистка России, певица и просто красавица Жасмин! Конечно, твой балет чуть-чуть повыше уровня Тани Булановой, но мы живем в полном ритме и есть куда расти», — сказал Басков, выйдя на сцену после выступления своей коллеги.

Певица оценила юмор, ответив, что уровень ее балета действительно чуть повыше.

Ранее 5-tv.ru писал, как «ленивый» балет Булановой стал ее золотой жилой. Еще в середине июля певица выступила на музыкальном фестивале с песней «Один день» и даже не предполагала, какую шумиху поднимет ее концертный номер в сети. Причем реакцию поклонников вызвала даже не песня и не сама артистка, а участники ее балета — Дмитрий, Максим и Алена. Они лениво и как будто нехотя исполняли движения под динамичный ритм. Танец тут же окрестили «энергосберегающим», и интернет буквально закипел.

Выступление подтанцовки Булановой быстро завирусилось в сети и стало мемом. Те самые ленивые движения начали копировать буквально все. К танцевальному флешмобу один за другим стали присоединяться и звезды шоу-бизнеса: Юлия Паршута и Марк Тишман, Сергей Лазарев, Лиза Моряк, Стас Костюшкин и даже Ксения Собчак, которая шутя попросилась к Булановой в балет.

